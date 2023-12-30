Военный аналитик заявил о сокращении помощи Украине в 20 раз

Военный аналитик Михайлов заявил о сокращении западной помощи Украине в 20 раз

Помощь Украине от стран Запада за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов долларов, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, объемы помощи сократились в 10-20 раз. Эксперт отметил, что Киев крайне скептически относится к этим размерам. «Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года», — добавил он.

Михайлов считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя. По его мнению, Запад продолжает поставки, «чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». Путин добавил, что она уже начала заканчиваться.