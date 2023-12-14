Путин описал военную помощь Запада Украине фразой «на халяву»

Путин: Украина почти ничего не производит, получая помощь Запада на халяву

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». Об этом глава государства рассказал в ходе «Итогов года». Трансляция доступна в Rutube-канале «России 1».

«Сегодня Украина почти ничего не производит. Пытаются что-то там еще сохранить. (…) Все привозят, извините за моветон, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться», — отметил президент.

Путин добавил, что «халява» уже начала заканчиваться. При этом, по его словам, Запад еще будет давать какую-то помощь Киеву.

Ранее российский лидер сообщил, что Украина не захотела договариваться, из-за этого РФ была вынуждена принимать другие, в том числе и военные меры. «Не хотят договариваться — что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры», — сказал он.