Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что США могут убрать Зеленского с должности

Власти США могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с должности главы государства. Об этом сообщил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По его словам, Вашингтон посылает в Киев сигналы о том, что он больше не доверяет украинскому лидеру. Эксперт отметил, что с каждым днем ситуация для Зеленского становится все более отчаянной. «Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: "Вперед, избавьтесь от Зеленского"», — утверждает Джонсон. При этом он признал, что нельзя точно сказать, идет ли речь о физическом устранении президента Украины или о его изгнании.

Экс-сотрудник ЦРУ также выразил мнение, что Белый дом может отдать предпочтение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал аналогичные предложения. «Похоже, ему осталось недолго… Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», — сказал он.