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00:30, 17 ноября 2023Мир

В США рассказали о планах Запада сместить Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленского могут убрать в ближайшее время
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency

Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за многочисленных неудач ВСУ. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Это плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго… Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», — отметил он.

По словам экс-аналитика ЦРУ, у украинских войск заканчиваются боеприпасы и людские ресурсы.

Ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что Владимир Зеленский рискует оттолкнуть от себя западных союзников из-за отсутствия благодарности за оказание военной и финансовой помощи.

Кроме того, в Сербии заявили, что неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену на посту президента Украины. По мнению издания Politika, Зеленский «никогда не должен забывать, кто в доме хозяин».

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      Марина Совина
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