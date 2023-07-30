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01:31, 30 июля 2023Мир

В Сербии предрекли Зеленскому потерю президентского кресла

Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского и его непонимание своего колониального статуса заставляет Запад искать ему замену в Киеве, пишет сербская газета Politika.

Автор указал, что высказывания о неблагодарности Зеленского — только верхушка айсберга недовольства, которое царит среди союзников украинского президента. «Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — отметил журналист.

По мнению издания, Зеленский забыл о своем подчиненном статусе. «Он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», — уточнил автор. Он предрек Зеленскому потерю президентского кресла.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак заявил, что положение президента Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада.

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    Марина Совина
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