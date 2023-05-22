В Европе рассказали о риске Зеленского потерять кресло президента Украины

Экс-дипломат Друлак: Зеленский без поддержки Запада рискует потерять президентское кресло

Положение президента Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, рассказал в интервью Parlamentní listy бывший чешский дипломат Петр Друлак.

По его словам, украинский лидер знает, что при ослаблении поддержки Запада он рискует потерять президентское кресло. «Зеленский хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», — добавил экс-дипломат.

Эксперт считает, что поездки Зеленского по Европе — попытка выиграть время. Дипломат объяснил, что Зеленский старается убедить как можно больше колеблющихся западных политиков в необходимости дальнейшей поддержки Киева. По мнению эксперта, США намекнули Зеленскому, что он должен самостоятельно убеждать Европу вкладываться в Украину.

Ранее бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович предположил, что рейтинг популярности Зеленского рухнет, если боевые действия на Украине закончатся.