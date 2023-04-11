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13:51, 11 апреля 2023Бывший СССР

Арестович предрек Зеленскому падение рейтинга из-за окончания боевых действий

Арестович заявил, что рейтинг популярности Зеленского рухнет из-за окончания СВО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского рухнет, если боевые действия на Украине закончатся, уверен бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович, передает ТАСС.

Арестович предрек Зеленскому падение рейтинга в течение первых двух месяцев после окончания специальной военной операции (СВО). По мнению бывшего советника главы ОП, действующий президент уже не будет «ни кандидатом номер один на второй срок, ни силой, сколько-нибудь представленной в парламенте». «На него спишут все беды», — считает Арестович.

«Экономическая политика, с моей точки зрения, — самая слабая сторона правления Зеленского», — сказал экс-советник. Он уверен, что те люди, которые проводят на Украине экономическую политику, тянут президента в политическую могилу.

Ранее Арестович заявил, что Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию. Зеленский, считает он, не справился с этой задачей.

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Алевтина Запольская
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