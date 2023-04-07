Экс-советник главы Украины Арестович заявил, что президента Зеленского следует сменить

Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию, Владимир Зеленский не смог справиться с этой задачей, заявил экс-советник начальника офиса главы республики Алексей Арестович. Его слова передает РИА Новости.

«Украине нужно всего лишь одно: чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», — сказал Арестович в ответ на вопрос о том, сможет ли Польша помочь в борьбе с коррупцией Киеву, если два государства объединятся.

Он также заметил, что Зеленский не смог стать таким президентом, несмотря на то, что вооруженный конфликт дал для успешной борьбы с коррупцией необходимые инструменты.

Накануне Зеленский подписал указ «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области». Такие администрации Генеральному штабу Вооруженных сил Украины предписывается создать в городах и селах нового российского региона.