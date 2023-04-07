Зеленский распорядился создать военные администрации в российском Запорожье

Глава Украины Зеленский подписал указ о создании 19 администраций в российском Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области», сообщили в офисе украинского лидера.

Такие администрации Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) предписывается создать в городах и селах нового российского региона. В частности, в Энергодаре и населенных пунктах вокруг Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. Он пояснил, что российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать».