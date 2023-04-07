В Запорожской области заявили о готовности к контрнаступлению ВСУ

Рогов заявил о готовности российских войск к контрнаступлению ВСУ на Запорожскую область

Запорожская область готова к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

В регионе подготовлены несколько линий глубокоэшелонированной обороны, которые должны остановить продвижение украинских танков, «в то время как эти танки будут накрываться нашей артиллерией, ВКС, РСЗО и так далее», заявил Рогов.

Он также добавил, что российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать».

Ранее Владимир Рогов заявил о невозможности пасхального перемирия с Украиной. По его словам, украинская сторона систематически нарушает режимы прекращения огня, использует их для перегруппировки, подтягивания войск, техники и боеприпасов.