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15:08, 7 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о готовности к контрнаступлению ВСУ

Рогов заявил о готовности российских войск к контрнаступлению ВСУ на Запорожскую область

Фото: Kateryna Klochko / AP

Запорожская область готова к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

В регионе подготовлены несколько линий глубокоэшелонированной обороны, которые должны остановить продвижение украинских танков, «в то время как эти танки будут накрываться нашей артиллерией, ВКС, РСЗО и так далее», заявил Рогов.

Он также добавил, что российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать».

Ранее Владимир Рогов заявил о невозможности пасхального перемирия с Украиной. По его словам, украинская сторона систематически нарушает режимы прекращения огня, использует их для перегруппировки, подтягивания войск, техники и боеприпасов.

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Алевтина Запольская
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