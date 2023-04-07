Готовность Украины к пасхальному перемирию оценили

Рогов усомнился, что Украина поддержит предложенное Папой Римским пасхальное перемирие

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил готовность Украины к пасхальному перемирию, которое предложил Папа Римский. По его мнению, Киев не пойдет на такой шаг. Об этом сообщает ТАСС.

«Инициатива хорошая, но она нереализуемая, потому что у нас были десятки перемирий еще до начала СВО. Каждое из них нарушала киевская сторона», — усомнился Рогов.

По его мнению, со стороны Украины перемирие было «лицемерием»: Киев использовал его для перегруппировки, подтягивания войск, техники и боеприпасов. «Сейчас, думаю, тем более никто с той стороны это предложение не поддержит, потому что Вашингтон требует наступления», — добавил он.

Рогов также напомнил, что в начале 2023 года украинские войска сорвали предложенное российской стороной перемирие во время рождественских праздников.

Ранее Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к двухнедельному перемирию с 9 апреля на время празднования Пасхи католиками и православными.