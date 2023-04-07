Папа Римский призвал к пасхальному перемирию

Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине

Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи католиками и православными. Об этом заявил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели», — поделился он словами Франциска.

Католики отмечают Пасху в воскресенье, 9 апреля, православные христиане — 16 апреля.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон. Он отметил, что остановить военные действия нужно до начала эскалации конфликта.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности и представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России. По его мнению, России бы фактически позволили использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций.