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11:41, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — заявил Лукашенко.

По его словам, перемирие должно включать запрет на перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также переброски оружия, боеприпасов и военной техники.

Ткачев Егор
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