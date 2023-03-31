Президент Белоруссии Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — заявил Лукашенко.

По его словам, перемирие должно включать запрет на перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также переброски оружия, боеприпасов и военной техники.