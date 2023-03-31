Лукашенко заявил об угрозе вторжения Запада в Белоруссию

Лукашенко заявил, что страны Запада ведут подготовку сил к вторжению в Белоруссию

Страны Запада ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все,.. [Запад] готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны», — заявил Лукашенко.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Позднее белорусская сторона заявила о вынужденной реакции на наращивание потенциала НАТО в соседних странах.