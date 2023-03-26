Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Путин: хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет построено к 1 июля

Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Владимир Путин президент России

Российский лидер отметил, что Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, также был передан ракетный комплекс «Искандер».

Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

19 декабря Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов Вооруженных сил Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.

25 декабря Минобороны республики сообщило, что в Белоруссии началась подготовка персонала для самолетов, способных применять специальные боеприпасы.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не нуждается в ядерном оружии, так как не собирается наносить никаких ударов, в том числе по США. Он отметил, что стратегическое ядерное оружие Белоруссии абсолютно не нужно.

Поводом послужили планы Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном

Путин указал, что поводом для размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии послужило заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Глава государства уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно просил разместить на территории страны российское ядерное оружие.

Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать Владимир Путин президент России

Путин добавил, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, не относятся к оружию массового поражения, однако создают радиационную пыль и считаются весьма опасными. Президент подчеркнул, что в случае их применения произойдет загрязнение посевных площадей, что представляет опасность для населения и окружающей среды.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин пообещал ответить на возможную поставку Киеву снарядов с обедненным ураном. По словам российского лидера, у России есть сотни тысяч таких зарядов, но их пока не применяли.

Пентагон о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Пентагон прокомментировал сообщения о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как заявили в ведомстве, причин для изменения готовности ядерных сил США на фоне подобных заявлений нет, передает Reuters.

Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие Пентагон

Агентство уточнило, что Белый дом выразил аналогичное мнение. В Пентагоне уточнили, что не видят признаков возможного применения Москвой ядерного оружия.

Американское оборонное ведомство подтвердило приверженность Вашингтона коллективной обороне в рамках НАТО и подчеркнуло, что США продолжают следить за действиями России.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии уравновешивает провокации Запада в ходе специальной военной операции (СВО). Он пояснил, что подобными действиями является эскалация со стороны западных стран, концентрация сил НАТО на границах Белоруссии, в первую очередь в Польше, при ее агрессивной политике, намерения Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

