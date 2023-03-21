Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 21 марта 2023Мир

Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Замглавы Минобороны Британии Голди заявил о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди, сообщает РИА Новости.

«Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может достигать 6120 километров в час и более. Высокий удельный вес сердечника позволяет значительно повысить бронепробитие. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов хоть не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая в теории может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок
Священника УПЦ задержали в Киеве
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.