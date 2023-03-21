Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Замглавы Минобороны Британии Голди заявил о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди, сообщает РИА Новости.

«Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может достигать 6120 километров в час и более. Высокий удельный вес сердечника позволяет значительно повысить бронепробитие. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов хоть не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая в теории может загрязнить местность вокруг или отравить человека.