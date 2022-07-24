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Токсиколог заявил об отравлении силами НАТО 60 поколений сербов

Токсиколог Ковачевич: 60 поколений сербов ощутят последствия отравления обедненным ураном

Фото: Yves Herman / Reuters

Ученый-токсиколог и бывший начальник Центра радиационной защиты Сербии Радомир Ковачевич заявил об отравлении около 60 поколений сербов силами НАТО при бомбардировках Югославии 1999 года. Его комментарии приводит газета «Вечерние новости».

Так, эксперт сообщил о превышении в 500 раз содержания урана в крови жертв бомбардировок. По его словам, полученные данные будут использованы в судебных процессах против Североатлантического Альянса.

«Последствия бомбардировок обедненным ураном будут ощущать 60 наших будущих поколений. Можно ожидать серьезных влияний на потомство и после 1,8 тысячи лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений», — считает профессор.

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Уточняется, что период полураспада урана оставляет 4,5 миллиарда лет. В случае, если элемент попадает в организм с едой или через органы дыхания, он остается внутри от двух до пяти тысяч дней. Известно, что при попадании в костные ткани скелета человека токсичное вещество не выводится, что может спровоцировать различные заболевания, в том числе рак.

Ранее стало известно об обнаружении высоких концентраций радиоактивного урана в телах двух сербских военнослужащих, пострадавших от натовских бомбардировок в 1999 году. Отмечается, что соответствующую экспертизу провели в Турине. Утверждается, что такого количества урана до сих пор не выявляли ни у одного военного или гражданского в мире.

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Полина Гераскина
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