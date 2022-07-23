В телах пострадавших от бомбардировок НАТО сербов выявили высокий уровень урана

У сербов, попавших под удар НАТО в 1999 году, выявили превышение нормы урана в сотни раз

В телах двух сербских военнослужащих, пострадавших от натовских бомбардировок в 1999 году, выявили повышенный уровень содержания радиоактивного урана. Об этом рассказал адвокат Срджан Алексич, передает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующую экспертизу провели в Турине, сейчас ее результаты переводят на сербский язык. По данным агентства, такого количества урана до сих пор не выявляли ни у одного военного или гражданского в мире.

Так, в норме содержание алюминия в литре крови не превышает 3,3 микрограмма, в то время как у сербов нашли более 500 микрограммов, а иногда до трех тысяч на литр. Уровень урана в норме составляет 0,0053 единицы, а у пострадавших от бомбардировок НАТО доходит до 10 микрограммов.

«Результаты устрашающие не только для юга Сербии, Косово и Метохии и наземной зоны безопасности между ними, где 200 дней служил первый наш истец», — уточнил Алексич. По его словам, анализ также взяли у женщины из Белграда. «Опасаюсь, что и у нее показатели немногим лучше, по результатам будем подавать иск», — подчеркнул адвокат.

25 мая Алексич заявил, что НАТО обладает судебным иммунитетом, поэтому альянс не могут привлечь по искам, поданным жертвами бомбардировок Сербии в 1999 году. Отказ организации от ответственности последовал после того, как 20 января в Высший суд в Белграде были поданы два новых иска.

Бомбардировки, о которых идет речь, были совершены в рамках военной операции «Союзная сила» под эгидой НАТО против Югославии. Их жертвами стали более 1,5 тысяч человек. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово.