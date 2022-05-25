Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии в 1999-м

НАТО заявила о судебном иммунитете в ответ на иски жертв бомбардировок альянса в Сербии

Фото: Stevan Lazarevic PEK / DL / Reuters

НАТО обладает судебным иммунитетом, поэтому ее не могут привлечь по искам, поданным жертвами бомбардировок Сербии в 1999 году. Об этом заявил сербский адвокат Срджан Алексич в разговоре с РИА Новости.

Отказ альянса последовал после того, как 20 января в Высший суд в Белграде были поданы два новых иска. «В своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии», — рассказал Алексич, пояснив, что иммунитет альянсу выдан на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории «О транзитном участии и поддержке миротворческих операций» (от 2005 года), а также согласно соглашению от 2006-го.

Тем не менее, закон нельзя применить ретроактивно, подчеркнул адвокат, поэтому НАТО не может получить иммунитет по соглашению, подписанному спустя несколько лет после бомбардировок.

Бомбардировки, о которых идет речь, были совершены в рамках военной операции «Союзная сила» под эгидой НАТО против тогдашней Югославии. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предложения Италии по Украине оторванными от реальности
Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за неуважение к Лаврову
Борис Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии
В Киеве сообщили о дефиците соли
Иран использовал документы ООН для сокрытия разработок ядерного оружия
НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии в 1999-м
В Риге снесут «прославляющий советский режим» памятник
Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет
Российский вратарь толкнул болл-боя во время матча
Адель появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.