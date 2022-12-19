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21:34, 19 декабря 2022Мир

Путин поддержал идею подготовки самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии

Путин допустил подготовку экипажей самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров он уточнил, что поддерживает идею белорусского коллеги Александра Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов. Путин напомнил, что они уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками).

«Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение — США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», — объяснил российский лидер.

В августе стало известно, что белорусские тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия.

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Марина Совина
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