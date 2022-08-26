Белорусские Су-24 переоборудовали под ядерное оружие

Президент Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских Су-24 под ядерное оружие

Белорусские тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает «Белта». Глава Белоруссии рассказал об обновлении этих самолетов в контексте рассуждения о готовности Минска ответить на угрозы Запада.

«Мы когда-то с [президентом России Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — рассказал Лукашенко.

Он также предупредил западные страны об ответе в случае эскалации напряженности. «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», — заявил президент Белоруссии.

25 июня стало известно, что Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы. Основное назначение комплекса — уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Однако «Искандер-М» может нести и ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн.

Спустя несколько дней в США отреагировали на передачу Россией Белоруссии ракетных комплексов. По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, беспокойство вызовет в принципе размещение любого нового оружия в Белоруссии, и в альянсе будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил.

