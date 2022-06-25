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Путин передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М»

Путин: Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы

Фото: Wikimedia Commons

Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, предает ТАСС.

Глава государства отметил, что комплексы «Искандер-М» могут применяться как баллистические, так и крылатые ракеты. «Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято», — сказал Путин.

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Мария Гейн
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