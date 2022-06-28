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В Кремле опровергли возможность передачи Минску ядерного оружия

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг поставку Белоруссии ракет с ядерным оружием
Начало событий в новости Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М»

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Москва не намерена передавать Минску ядерное оружие. Об этом заявил официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле опровергли планы передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко такое оружие. «Президент не говорил об этом», — сообщил Песков. Он объяснил, что на встрече двух лидеров речь шла лишь о передаче способных нести в том числе и ядерное оружие комплексов «Искандер-М».

В июне Путин во время переговоров с Лукашенко заявил, что уже в ближайшие месяцы Москва передаст Минску эти ракетные комплексы. 25 июня состоялись очередные переговоры двух лидеров, в ходе которых вновь обсуждалась передача «Искандеров».

«Как известно, (они) могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и в ядерном исполнении», — напомнил тогда российский лидер.

В США увидели в возможной передаче Минску этих комплексов вероятность эскалации напряженности в Балтийском регионе.

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Валерий Розенберг
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