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В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»

The Drive: передача Белоруссии российских «Искандеров» может привести к эскалации

Фото: РИА Новости

Размещение российских ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссии может привести к дальнейшей эскалации и без того высокой напряженности в Балтийском регионе. Возможную передачу Минску оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) оценили в американском издании The Drive.

В публикации отмечается, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия использовала баллистические ракеты комплекса 9К720 «Искандер» дальностью до 500 километров. Издание напоминает, что ракета 9М723 допускает ядерное оснащение, поэтому ее размещение в Белоруссии может нарушить действующие между Россией и НАТО договоренности.

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В июне президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М».

В том же месяце обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп заметил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер» обладает высокой точностью.

Синдром отмены: Россия
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Иван Потапов
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