Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США объяснили страх НАТО перед «Искандерами»

Издание 19FortyFive объяснило страх НАТО перед российским ОТРК «Искандер»

Фото: РИА Новости

В США объяснили страх НАТО перед российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) 9К720 «Искандер». Российский ОТРК обладает высокой точностью, пишет обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп.

Отмечается, что «Искандер» остается самой современной российской платформой для запуска баллистических и крылатых ракет. Пусковая установка 9П78 с расчетом в три человека может нести две ракеты.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Дальность поражения целей квазибаллистической ракетой 9М723 составляет 500 километров, а круговое вероятное отклонение с использованием головки самонаведения не превышает пяти метров. Ракета способна нести боевую часть массой до 700 килограммов. Также ОТРК может использовать крылатые ракеты Р-500.

ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а также важных объектов противника. Разработку комплекса начали в 1988 году, а первый испытательный пуск состоялся в 1996 году.

В марте в публикации The Drive сообщили, что ракеты ОТРК «Искандер» могут нести специальные элементы, которые позволяют обманывать средства противовоздушной обороны.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Собянин присвоил территории рядом с посольством США название «Площадь ДНР»
Подсчитана стоимость импортозамещения SSJ100
Россияне раскупили почти все места в отелях «все включено» в Сочи до конца лета
В ДНР назвали число погибших мирных жителей с начала спецоперации
Пушилин описал грядущий трибунал над военными преступниками из ВСУ
«Газпром» захотели обязать продавать газ на бирже
Стали известны подробности смерти участника шоу «Голос»
Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве
В США объяснили страх НАТО перед «Искандерами»
В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.