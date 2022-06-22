В США объяснили страх НАТО перед «Искандерами»

Издание 19FortyFive объяснило страх НАТО перед российским ОТРК «Искандер»

В США объяснили страх НАТО перед российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) 9К720 «Искандер». Российский ОТРК обладает высокой точностью, пишет обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп.

Отмечается, что «Искандер» остается самой современной российской платформой для запуска баллистических и крылатых ракет. Пусковая установка 9П78 с расчетом в три человека может нести две ракеты.

Дальность поражения целей квазибаллистической ракетой 9М723 составляет 500 километров, а круговое вероятное отклонение с использованием головки самонаведения не превышает пяти метров. Ракета способна нести боевую часть массой до 700 килограммов. Также ОТРК может использовать крылатые ракеты Р-500.

ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а также важных объектов противника. Разработку комплекса начали в 1988 году, а первый испытательный пуск состоялся в 1996 году.

В марте в публикации The Drive сообщили, что ракеты ОТРК «Искандер» могут нести специальные элементы, которые позволяют обманывать средства противовоздушной обороны.