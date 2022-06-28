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В США отреагировали на возможность появления ядерного оружия у Белоруссии

Советник президента США: возможность появления ядерного оружия у Белоруссии беспокоит НАТО

Фото: Jim LoScalzo / CNP / Globallookpress.com

Возможность появления ядерного оружия в распоряжении Белоруссии беспокоит США и всех членов НАТО. Об этом заявил журналистам советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Так в Вашингтоне отреагировали на сообщения о том, что Россия предоставит Минску комплексы «Искандер-М». По словам Салливана, беспокойство вызовет в принципе размещение любого нового оружия в Белоруссии, и в альянсе будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил. Однако он не уточнил, какие меры могут принять в НАТО.

Ранее в Москве подчеркнули, что президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче именно ядерного оружия, речь шла только о поставках самих комплексов, которые могут нести разное вооружение.

При этом сам Путин на встрече заметил, что комплексы «Искандер-М», «как известно, могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и в ядерном исполнении».

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Ксения Богачева
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