Лукашенко оценил вероятность ядерного удара по США с территории Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия не нуждается в ядерном оружии и не собирается наносить удар по США

Белоруссия не нуждается в ядерном оружии, так как не собирается наносить никаких ударов, в том числе по США. Так вероятность удара по западной стране оценил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что стратегическое ядерное оружие Белоруссии абсолютно не нужно. Он подчеркнул, что Минск не собирается «убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси». Помимо этого, он напомнил, что Белоруссия избавилась от ракетного комплекса «Тополь-М» взамен на гарантии от Запада и России.

Однако белорусский президент упомянул и о тактическом ядерном оружии. «Поэтому нам стратегическое ядерное оружие не нужно. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — пояснил Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко предупредил, что Запад намерен втянуть Белоруссию в войну и растянуть фронт на 2,5 тысячи километров. «Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война», — обратился Лукашенко к западным странам.

