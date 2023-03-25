Путин заявил об ответе России на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном

Путин заявил, что Россия ответит на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Президент России Владимир Путин заявил об ответе на возможную поставку Киеву снарядов с обедненным ураном. По словам российского лидера, у России есть сотни тысяч таких зарядов, но их пока не применяли. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, использующие подобное оружие фактически будут действовать против своих людей и загрязнять землю.

Путин также высказался об опасности боеприпасов с обедненным ураном, которые Великобритания может поставить Украине. «Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения, это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть разный материал использован», — отметил он. Президент уточнил, что обедненный уран используется в бронебойных целях и порождает радиационную пыль. В связи с этим, заключил Путин, он относится к оружию наиболее опасного характера.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.