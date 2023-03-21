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18:49, 21 марта 2023Россия

Путин прокомментировал планы поставки Украине оружия с ядерным компонентом

Путин: Россия будет вынуждена реагировать на применение ВСУ оружия с ядерным компонентом
СюжетМинобороны:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Россия будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Комментируя планы поставок снарядов с обедненным ураном, глава государства отметил, что Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.

«Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — сказал Путин.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Подобные боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне», а также во время американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Ключевая опасность использования этих снарядов — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

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Никита Абрамов
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