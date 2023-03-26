Политолог прокомментировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

Политолог Коктыш: размещение ядерного оружия в Белоруссии уравновешивает провокации Запада

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш прокомментировал размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, это уравновешивает провокации Запада в ходе специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

Он пояснил, что подобными действиями является эскалация со стороны западных стран, концентрация сил НАТО на границах Белоруссии, в первую очередь в Польше, при ее агрессивной политике, намерения Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

В отсутствии этих факторов размещать ядерное оружие в Белоруссии не было бы необходимым, указал эксперт. «А так уже было ясно, что все агрессивные ходы стран членов блока НАТО порождают необходимость не в пиарном или чисто декларативном ответе, а во вполне реальной и действенной реакции Москвы», — подчеркнул он.

Коктыш выразил мнение, что размещение тактического ядерного оружия будет сдерживать Украину, а также станет призывам к станам Запада задуматься и прекратить эскалацию.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

