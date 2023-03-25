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20:18, 25 марта 2023Бывший СССР

Путин анонсировал конец строительства для хранилища ядерного оружия в Белоруссии

Путин: хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии построят к 1 июля
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kilian Karger / Unsplash

1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Москва и Минск вне контекста этих событий договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не нуждается в ядерном оружии, так как не собирается наносить никаких ударов, в том числе по США. Он отметил, что стратегическое ядерное оружие Белоруссии абсолютно не нужно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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