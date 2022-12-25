В Белоруссии началась подготовка персонала для самолетов со спецбоеприпасами

МО Белоруссии сообщило о начале подготовки персонала для самолетов со спецбоеприпасами

В Белоруссии началась подготовка персонала для самолетов, способных применять специальные боеприпасы. Об этом сообщил начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью телеканалу СТВ.

Представитель ведомства отметил, что в ходе встречи белорусского и российского президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина затрагивался вопрос о переоборудовании средств воздушного поражения. На данный момент переоборудование произошло, происходит обучение летного и летно-технического состава для выполнения задач.

Касинский добавил, что в настоящее время сложившаяся вокруг Белоруссии обстановка требует более современных технических средств для обороны, таковые были получены со стороны России, в том числе речь идет о комплексах «Искандер» и С-400.

Начальник управления добавил, что белорусские военные прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах, находятся на боевых дежурствах и готовы выполнять поставленные задачи.

Ранее российский президент Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов Вооруженных сил Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.

