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21:53, 19 декабря 2022Бывший СССР

Россия поставила Белоруссии С-400 и ракетный комплекс «Искандер»

Лукашенко заявил, что Россия поставила Белоруссии С-400 и ракетный комплекс «Искандер»

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На боевое дежурство в Белоруссии поставлены система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Россия, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Политик выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за выполненное обещание. «Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс "Искандер", который вы, пообещав полгода назад, передали нам», — подчеркнул он.

Он уточнил, что российские и белорусские военные готовят экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и боеприпасы. Лукашенко объяснил, что такие меры стали реакцией на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на Западе.

Ранее стало известно, что Путин поддержал идею подготовки самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии.

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Марина Совина
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