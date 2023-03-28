В Белоруссии заявили о вынужденной реакции на наращивание потенциала НАТО

МИД Белоруссии: Минск реагирует на наращивание потенциала НАТО в соседних странах

Минск вынужден реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах. Об этом заявили ТАСС представители МИД Белоруссии, отметив, что действия стран Запада считают в республике прямым и грубым вмешательством во внутренние дела независимого государства, нацеленным «на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя» Белоруссии.

В пресс-службе ведомства указали, что односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием военного потенциала близ границ соседних стран, являющихся членами Североатлантического альянса.

«Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности», — отметили собеседники агентства.

Ранее на Западе описали реакцию на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 26 марта — об имеющихся планах президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.