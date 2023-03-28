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08:28, 28 марта 2023Мир

На Западе описали реакцию на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Politico: чиновники США и ЕС сомневаются, что Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Американские и европейские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали о реакции своих правительств на слова президента России Владимира Путина о решении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Несмотря на то что на Западе ранее предупреждали о возможности применения Москвой ядерного оружия, чиновники сомневаются в планах, касающихся соседней республики. Об этом пишет Politico.

Один из собеседников издания описал заявление из Москвы как то, что «призвано отвлечь внимание» от происходящего на Украине. Другой назвал реакцию чиновников в США и ЕС спокойной.

На фоне таких обсуждений официальные лица Украины продолжают добиваться от западных союзников дополнительных выплат и оружия. Делегация украинских парламентариев уже находится в Великобритании, где пытается лоббировать интересы Киева и требовать поставок боевых самолетов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию зарубежных стран на решение о размещении оружия как неадекватную.

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Виктория Кондратьева
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