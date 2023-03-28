МИД России оценил реакцию стран на российское ядерное оружие в Белоруссии

Захарова заявила о вызывающей недоумение реакции Запада на ядерное оружие РФ в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию зарубежных стран решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, по словам дипломата, их позиция вызывает недоумение. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Дипломат напомнила, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых «совместных ядерных миссий» и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий. Она указала на американское ядерное оружие, размещенное на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции, а также на масштабную модернизацию используемых в рамках этих миссий американских ядерных бомб и их носителей.

При этом, заявила Захарова, совершенно не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО, однако, подчеркнула она, все эти годы РФ проявляла максимальную сдержанность. По ее словам, на фоне развязанной Западом против Москвы тотальной гибридной войны и заявленного Штатами и НАТО намерения нанести России «стратегическое поражение» рассчитывать на отсутствие контрмер со стороны Кремля наивно.

Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова напомнила, что речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину, и в данной ситуации речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей территории.

Решение Путина

В воскресенье, 26 марта, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня.

С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Владимир Путин Президент России

Российский лидер отметил, что Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, также был передан ракетный комплекс «Искандер». Он также подчеркнул, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Реакция мирового сообщества

Реагируя на заявление Путина, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CBS News отметил, что не США видят признаков размещения ядерного оружия России в соседней республике.

В Белом доме также заявили об отсутствии свидетельств того, что Москва планирует применить такое вооружение на Украине.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не оставит без ответа размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и отреагирует в том случае, если от Минска будет подтверждение этой инициативы.

Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа Петер Стано Представитель внешнеполитической службы ЕС

В свою очередь, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, отметил, что ситуация с ядерным оружием в мире вызывает у всемирной организации беспокойство.