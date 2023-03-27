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13:49, 27 марта 2023Мир

В ЕС назвали условия для реакции на размещение ядерного оружия в Белоруссии

ЕС отреагирует на размещение ядерного оружия в Белоруссии в случае подтверждения от Минска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ЕС не оставит без ответа размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и отреагирует в том случае, если от Минска будет подтверждение этой инициативы. Такое условие назвал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

«Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа», — заявил Стано.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Виктория Кондратьева
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