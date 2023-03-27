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23:29, 27 марта 2023Мир

Захарова оценила реакцию стран на российское ядерное оружие в Белоруссии

Захарова заявила, что реакция стран на ядерное оружие в Белоруссии вызывает недоумение
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Реакция ряда зарубежных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение. Комментарии зарубежных государств по данному вопросу 27 марта оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, текст сообщения опубликован на сайте дипведомства.

По ее словам, на фоне развязанной Западом против Москвы тотальной гибридной войны и заявленного Штатами и НАТО намерения нанести России «стратегическое поражение» рассчитывать на отсутствие контрмер со стороны Кремля наивно.

«Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», — подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что Кремль озабочен все чаще звучащими призывами к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к границам Союзного государства. Реакция Москвы на это всегда была сдержанной, напомнила дипломат.

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«При этом в отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину», — объяснила она.

Захарова уточнила, что в данной ситуации речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей территории.

27 марта представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация с ядерным оружием в мире вызывает у ООН беспокойства. Так он прокомментировал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

В этот же день в Евросоюзе предупредили, что не оставят действия Москвы без ответа, в случае если белорусская сторона подтвердит размещение вооружения.

26 марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он подчеркнул, что это решение не противоречит условиям Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Марина Совина
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