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19:35, 27 марта 2023Мир

В ООН обеспокоились решением России по ядерному оружию

Представитель генсека ООН: организация обеспокоена ситуацией с ядерным оружием в мире

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Ситуация с ядерным оружием в мире вызывает у ООН беспокойства, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

Так Дюжаррик прокомментировал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Мы обеспокоены общей напряженностью вокруг ядерного оружия в последнее время. Это вызывает большую обеспокоенность, а также служит напоминанием, что каждая страна-член ООН должна выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал он.

В Евросоюзе ранее предупредили, что не оставят действия России без ответа, в случае если белорусская сторона подтвердит размещение вооружения. При этом в США заверили, что не видят признаков размещения российского оружия в республике.

26 марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он подчеркнул, что это решение не противоречит условиям Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Варвара Кошечкина
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