США не заметили признаков размещения ядерного оружия в Белоруссии

Кирби: США не заметили признаков размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

США не заметили признаков размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не видим каких-либо признаков того, что [президент России Владимир Путин] выполнил свое обещание или направил ядерное оружие», — сказал Кирби в ответ на вопрос о заключенном соглашении между Россией и Белоруссией о размещении тактического ядерного оружия на территории республики к 1 июня.

По его словам, в Вашингтоне также не видят свидетельств намерения России применить ядерное оружие на Украине.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).