Лукашенко рассказал об идеологических бомбах в бывших республиках СССР

Лукашенко заявил, что заложенные идеологические бомбы в бывших республиках СССР детонируют

Идеологические бомбы были заложены во всех бывших республиках CCCР и сейчас они детонируют. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

«Бывало, что под внешним управлением оказывались целые народы, одурманенные идеями созидания новой страны, нового порядка, нового совершенного общества. Все эти избитые лозунги вы не раз слышали. Подобные идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках и сейчас мы видим, как они детонируют», — сказал он.