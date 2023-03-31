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11:23, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал причину горячих конфликтов последних десятилетий

Лукашенко посетовал на «неуемное желание Запада подчинить себе весь мир»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: IMAGO / Iranian Presidency Office / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину горячих конфликтов, произошедших в последние десятилетия. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

По его словам, эти конфликты начались с «неуемного желания Запада подчинить себе весь мир». При этом он выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине не остановится, «пока заокеанский хозяин не даст отмашку».

Ранее глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко сообщал, в пятницу, 31 марта, Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту республики. Он уточнял, что в своем выступлении глава государства намерен определить «ближайшую стратегию развития страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки».

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Алевтина Запольская
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