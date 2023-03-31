Лукашенко назвал причину горячих конфликтов последних десятилетий

Лукашенко посетовал на «неуемное желание Запада подчинить себе весь мир»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину горячих конфликтов, произошедших в последние десятилетия. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

По его словам, эти конфликты начались с «неуемного желания Запада подчинить себе весь мир». При этом он выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине не остановится, «пока заокеанский хозяин не даст отмашку».

Ранее глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко сообщал, в пятницу, 31 марта, Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту республики. Он уточнял, что в своем выступлении глава государства намерен определить «ближайшую стратегию развития страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки».