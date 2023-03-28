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12:27, 28 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко решил обратиться с посланием к белорусскому народу

Президент Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту Белоруссии 31 марта

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin / Reuters

В пятницу, 31 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту республики. Об этом сообщил глава президентской администрации Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.

По его словам, в своем выступлении глава республики намерен определить «ближайшую стратегию развития страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки».

«Мы понимаем, что послание — это, прежде всего, обращение к белорусскому народу, но, естественно, аудитория будет значительно шире. Это еще одна возможность для главы государства донести государственную позицию нашей страны до народов тех стран, коммуникации с которыми в силу определенных обстоятельств и обострения международной обстановки, определенного геополитического противостояния несколько утрачены», — отметил Сергеенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 6 апреля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Уточняется, что в нем примут участие Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

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Алевтина Запольская
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