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16:06, 27 марта 2023Бывший СССР

Стала известна дата заседания Высшего госсовета России и Белоруссии

Мишустин: заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко пройдет 6 апреля

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) с участием президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пройдет 6 апреля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он отметил, что к настоящему моменту Москва и Минск существенно продвинулись в практической реализации союзных программ. «Полностью уже выполнено восемь из 28 [программ], примерно на две трети, как я уже сказал, мы выполнили программы и идем опережающим достойным темпом», — уточнил глава правительства.

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Алевтина Запольская
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