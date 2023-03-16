Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 16 марта 2023Мир

США выступили против перемирия на Украине

В Белом доме выступили против перемирия на Украине

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

США выступают против заключения перемирия на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности и представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН. России бы фактически позволили использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине, перегруппировать и усилить свои силы... для возобновления атак», — заявил Кирби.

По его словам, прекращение огня означало бы признание «осуществленных Россией захватов украинской территории».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. По его словам, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет к следующему этапу боевых действий в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
США пообещали поддерживать прямые контакты с Россией во избежание эскалации
Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США призвали союзников не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей
Фитнес-тренер перечислила последствия занятий спортом для беременных
В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина
Полицейские ошиблись адресом и были избиты
США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
Белый дом высказался о возможности поставок истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.