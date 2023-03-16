США выступили против перемирия на Украине

В Белом доме выступили против перемирия на Украине

США выступают против заключения перемирия на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности и представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН. России бы фактически позволили использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине, перегруппировать и усилить свои силы... для возобновления атак», — заявил Кирби.

По его словам, прекращение огня означало бы признание «осуществленных Россией захватов украинской территории».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. По его словам, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет к следующему этапу боевых действий в стране.