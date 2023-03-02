Лавров допустил перемирие с Украиной при посредничестве Индии

Глава МИД Лавров: Россия не отказывается от предложений Индии о посредничестве

Москва не отказывается от предложений Индии о помощи в урегулировании конфликте на Украине, допускает, что она сможет стать посредницей на переговорах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Цитату приводит РИА Новости.

«Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств, призывал к переговорам Украину. Наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия и раньше не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Он не уточнил, какие именно имеет в виду.

Как рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди, главам внешнеполитических ведомств все же удалось прийти к консенсусу по некоторым вопросам на G20.