На Украине выступили против временного перемирия с Россией

Советник главы ОП Украины Подоляк выступил против даже временного перемирия с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Подоляка, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет лишь к следующему этапу боевых действий в стране. В Европе тем временем, считает он, развернется хаос и терроризм.

Ранее советник главы ОП заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией, а также подчеркнул, что Москва якобы сама не хочет вести диалог с Киевом.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров, а тезис, утверждающий обратное — это ложь. По мнению министра, переговорам между Россией и Украиной мешает Запад.