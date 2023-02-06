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13:14, 6 февраля 2023Бывший СССР

На Украине выступили против временного перемирия с Россией

Советник главы ОП Украины Подоляк выступил против даже временного перемирия с Россией
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Подоляка, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет лишь к следующему этапу боевых действий в стране. В Европе тем временем, считает он, развернется хаос и терроризм.

Ранее советник главы ОП заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией, а также подчеркнул, что Москва якобы сама не хочет вести диалог с Киевом.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров, а тезис, утверждающий обратное — это ложь. По мнению министра, переговорам между Россией и Украиной мешает Запад.

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Алевтина Запольская
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