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13:25, 27 сентября 2023Мир

Зеленского обвинили в неблагодарности западным союзникам

DT: неблагодарность Зеленского может ослабить поддержку Киева со стороны Запада

Фото: Blair Gable / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует оттолкнуть от себя западных союзников из-за отсутствия благодарности за оказание военной и финансовой помощи. Об этом заявил главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский, сообщает The Daily Telegraph (DT).

Бычинский считает, что неблагодарность Киева по отношению к Польше переросла в открытую неприязнь из-за зернового спора. «Зеленский и украинские зерновые магнаты вместо того, чтобы вступить в конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию», — сказал он. Советник добавил, что украинский лидер иногда выглядит более заинтересованным в ссорах с союзниками, чем в военных действиях против России.

Эксперт подчеркнул, что если такой подход со стороны Украины сохранится, то страны Запада могут пересмотреть свою позицию относительно помощи Киеву. «Серия дипломатических ошибок вызывает тревогу и может ослабить поддержку со стороны союзников, которые заплатили высокую цену, поставляя гуманитарную помощь и оружие и неся экономический ущерб», — констатировал он.

Ранее в Сербии заявили, что неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену на посту президента Украины. По мнению издания Politika, Зеленский «никогда не должен забывать, кто в доме хозяин».

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    Дарья Балацкая
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