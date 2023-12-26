Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неспособности помочь войскам

Президент Украины Владимир Зеленский не способен решить проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанные с применением дронов российскими военными. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Youtube-канала NEWSROOM.

Кривонос заявил, что руководство Украины не инвестирует средства в развитие военной экономики, а уделяет внимание только благоустройству Киева. Это привело к значительному превосходству российских военных в БПЛА и артиллерии.

«Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо. (...) Власти не способны ничего сделать ввиду своей некомпетентности», — заявил генерал.

Ранее командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский объявил о сворачивании активных действий из-за нехватки боеприпасов. Он добавил, что поставки боеприпасов не закрывают всех потребностей.