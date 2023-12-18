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16:03, 18 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о сворачивании операций из-за снижения военной помощи

Генерал ВСУ Тарнавский заявил о сворачивании операций из-за нехватки боеприпасов

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Командующий группировкой «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Александр Тарнавский заявил о сворачивании активных действий из-за нехватки боеприпасов и снижения иностранной военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявлением Тарнавский выступил на фоне дискуссий в США и Европейском союзе (ЕС) о финансовой помощи Украине.

«У нас есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими — не хватает снарядов калибра 122 миллиметра и 152 миллиметров. Эта проблема наблюдается по всей линии фронта», — рассказал он журналистам.

Генерал отметил, что текущие объемы поставок боеприпасов не закрывают всех потребностей, что приводит к снижению активности ВСУ.

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения 60 миллиардов долларов в качестве помощи Украине. Представители Республиканской партии настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование проблемы с мигрантами на южной границе США.

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      Юрий Леонов
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